40-Jähriger schmuggelt Drogen in Chipsdose

gn Bad Bentheim. Ein 40-jähriger Mann hat am Sonntagmittag versucht, Kokain in einer Chipsdose zu schmuggeln und wurde in Bad Bentheim auf frischer Tat ertappt. Die Polizei hatte den sehr nervös und hektisch wirkenden Mann im IC 143, während des Halts im Bahnhof Bad Bentheim kontrolliert. In einer Chipsdose in seinem Rucksack wurden schließlich 197 Gramm Kokain festgestellt und beschlagnahmt, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Ein Drogenschnelltest bei dem Mann reagierte zuvor positiv auf Kokain. Die beschlagnahmten Drogen haben laut Polizei einem „Straßenverkaufswert“ von etwa 15.000 Euro. Der 40-Jährige wurde in die nächste Justizvollzugsanstalt gebracht.

Karte