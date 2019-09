38-jährige Frau schmuggelt Drogen in ihrer Vagina

Bad Bentheim Um Drogen über die deutsch-niederländische Grenze zu schmuggeln, hat sich eine 38-jährige Frau ein Päckchen in ihre Vagina eingeführt. Am späten Montagnachmittag wurde sie dann von Beamten der Bundespolizei am Bahnhof in Bad Bentheim kontrolliert. Dabei räumte sie gegenüber den Beamten ein, „Betäubungsmittel vaginal in ihren Körper eingeführt zu haben“, heißt es im Polizeibericht. Die Bundespolizisten brachten die Frau zu einem Arzt: „Eine gynäkologische Untersuchung in einer Klinik bestätigte die Aussage der Frau. Mit Hilfe eines Arztes wurde ein Päckchen mit rund 80 Gramm Heroin, 10 Gramm Kokain und 10 Gramm Marihuana hervorgeholt und beschlagnahmt.“

Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die abschließenden Ermittlungen in dem Fall werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.