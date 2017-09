3480 Euro zahlen statt in Haft gehen

gn Waldseite Die Bundespolizei hat am Samstagabend einen 28-Jährigen, der per Haftbefehl gesucht wurde, bei einer Kontrolle auf dem Parkplatz Waldseite Süd überprüft. Laut Polizei war der Mann Mitfahrer in einem Auto. Die Überprüfung der Personalien ergab, dass der Mann wegen einer Verurteilung aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung per Haftbefehl gesucht wurde. Dafür musste er noch eine Freiheitsstrafe von 87 Tagen verbüßen oder eine Geldstrafe von 3480 Euro begleichen. Der Mann zahlte die Strafe und ersparte sich eine Haft.

