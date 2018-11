33-Jähriger auf A 30 ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bad Bentheim Die Bundespolizei hat am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr an der A 30 auf dem Parkplatz Waldseite Süd einen 33-Jährigen ohne gültige Fahrerlaubnis gestoppt. Der Mann war zuvor über die Autobahn mit einem Wagen mit Darmstädter Zulassung aus den Niederlanden in das Bundesgebiet eingereist.

Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Eine genauere Überprüfung ergab weiterhin, dass dem 33-Jährigen die Fahrerlaubnis – zum Zweck der Durchsetzung eines vierwöchigen Fahrverbots – zu entziehen ist. Ein diesbezüglicher Fahndungshinweis des Landkreises Mettmann lag vor. Neben der Einleitung eines entsprechenden Ermittlungsverfahrens wurde dem niederländischen Staatsangehörigen die Weiterfahrt untersagt. Eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro wurde zudem erhoben.