30-Jähriger mit 3,45 Promille auf der A30 unterwegs

Bad Bentheim Stark alkoholisiert war ein 30-jähriger Pole am Sonntag gegen 19.50 Uhr auf der A30 von Holland kommend nach Deutschland eingereist. Da er in Schlagenlinien fuhr, zog er schnell die Aufmerksamkeit des Grenzüberschreitenden Polizeiteams (GPT) auf sich. Sie stoppte ihn im Bereich der Anschlussstelle Gildehaus. „Unmittelbar nach Öffnen der Fahrertür schlug den Beamten ein deutlich wahrnehmbarer Alkoholgeruch entgegen“, heißt es in einer Pressemitteilung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/30-jaehriger-mit-345-promille-auf-der-a30-unterwegs-243176.html