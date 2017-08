Empfehlung - 27 Vereine stellen in Gildehaus ein Dorffest auf die Beine

Gildehaus. Das Dorffest Gildehaus wird aus besonderen Gründen gefeiert. In diesem Jahr ist das 725-Jahre-Jubiläum des Dorfes ein willkommener Anlass für das Fest. „27 Vereine aus Gildehaus machen mit“, sagt Hans-Günther Benz, Vorsitzender des Verkehrs- und Verschönerungsverein für Gildehaus und Umgebung (VVV). Der VVV stoße lediglich den Prozess an, der Inhalt für das Fest komme dann von den einzelnen Organisationen, so Benz. Im Fokus steht dabei auch die Präsentation der Aktivitäten der Vereine. „Am Meisten macht wohl der TuS, der ist mit vier Ständen und verschiedenen Sparten vertreten.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/27-vereine-stellen-in-gildehaus-ein-dorffest-auf-die-beine-203154.html