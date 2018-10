27-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss über die Autobahn

Bad Bentheim Am Dienstagabend haben Beamte der Autobahnpolizei auf der A30 bei Bad Bentheim einen 27-jährigen Mann aus Bünde in Nordrhein-Westfalen kontrolliert, als dieser mit seinem Auto aus den Niederlanden in das Bundesgebiet einreiste. Bei der Kontrolle konnten die Beamten 11 Gramm Marihuana und 16 Gramm Haschisch sicherstellen. „Zudem stand der Mann unter Drogeneinfluss“, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.