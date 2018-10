27-jähriger Bahnreisender mit Drogen im Koffer erwischt

Lingen/Bad Bentheim Die Bundespolizei hat am Donnerstagabend einen Drogenschmuggler am Bahnhof Osnabrück festgenommen. Der 27-Jährige hatte versucht in einem grenzüberschreitenden Zug Rauschgift im Wert von etwa 34.000 Euro in einem Koffer zu transportieren. „Der 27-Jährige, der angab ohne Gepäck zu reisen, machte zwar einen angespannten Eindruck auf die Beamten, durfte aber zunächst weiterreisen, da seine Reisedokumente in Ordnung waren und nichts gegen ihn vorlag“, heißt es in dem Polizeibericht. Und weiter: „Beim Umstieg des Mannes im Hauptbahnhof Osnabrück klickten dann trotzdem die Handschellen. Während der Standzeit des Zuges im Bahnhof Bad Bentheim war den Bundespolizisten auch ein scheinbar herrenloser Koffer in die Hände gefallen. Während der 27-Jährige sich selbst in Sicherheit vermutete und in Richtung Osnabrück weiterfuhr, konnten die Beamten das Zahlenschloss des Koffers auf der Dienststelle öffnen. Neben rund zwei Kilogramm Amphetamin und ein Kilogramm Marihuana, beinhaltete der Koffer auch Gepäck und persönliche Gegenstände, die auf den 27-Jährigen als Eigentümer schließen ließen.“

Anhand der Personenbeschreibung ihrer Kollegen konnten Beamte des Bundespolizeireviers Osnabrück den 27-Jährigen bei Eintreffen des Zuges im Hauptbahnhof identifizieren und ihn wegen des Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festnehmen.

Der Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn erließ Haftbefehl. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.