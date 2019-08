253 Gramm Kokain in der Jacke geschmuggelt

Bad Bentheim Der 32-jährige estnische Staatsangehörige war mit einem international verkehrenden Intercity-Zug aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde der Mann gegen 19.25 Uhr im Bahnhof Bad Bentheim von Bundespolizisten kontrolliert. Dabei entdeckten die Beamten in der Jacke des Mannes einen Plastikbeutel mit rund 253 Gramm Kokain.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zusammen mit den Drogen an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben. Die beschlagnahmten Drogen haben einen „Straßenhandelspreis“ von ca. 18.000 Euro. Der Drogenschmuggler wurde am Donnerstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 32-Jährigen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die abschließenden Ermittlungen werden vom Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn geführt.