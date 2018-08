Empfehlung - 250.000 Euro für Jugendherberge Bad Bentheim

Bad Bentheim Eine Viertelmillion Euro will das DJH für die Bad Bentheimer Jugendherberge mit dem markanten Mühlenstumpf in der Straße Am Wasserturm bereitstellen. Gestern unterzeichneten Thorsten Richter, Geschäftsführer des DJH-Landesverbandes Unterweser-Ems und Bad Bentheims Bürgermeister Volker Pannen den neuen Nutzungsvertrag. Die Laufzeit von 15 Jahren liefert endlich die notwendige Sicherheit, um langfristig in den Grafschafter Standort zu investieren, erklärte Richter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/250000-euro-fuer-jugendherberge-bad-bentheim-246422.html