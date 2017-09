24-Jähriger gesteht 60-fachen Onlinebetrug

gn Bad Bentheim. Die Polizei Bad Bentheim hat nach umfangreichen Ermittlungen eine Betrugsserie von knapp 60 Taten aufgeklärt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, steht ein 24-jähriger Beschuldigter aus der Obergrafschaft in Verdacht, in zahlreichen Fällen betrügerische Onlinebestellungen und -verkäufe durchgeführt zu haben. Außerdem werden ihm drei Diebstähle vorgeworfen.

Die Polizei hat bei dem Beschuldigten schriftliche Unterlagen sichergestellt, die den Verdacht der Betrugstaten erhärten. Über die Kontaktaufnahme zu sämtlichen über das Bundesgebiet verteilten Geschädigten konnten die Ermittler die Beweiskette ergänzen. „Der Beschuldigte zeigte sich bei den Ermittlungen kooperativ und räumte die Tatvorwürfe unumwunden ein“, sagte ein Polizeisprecher. Angaben über die Höhe des Schadens kann die Polizei derzeit nicht machen.