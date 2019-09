Empfehlung - 230 Vierbeiner tollen beim Hundeschwimmen im Badepark

Bad Bentheim Tropfnass rennt Labrador Tibo vom Beckenrand zu seiner Besitzerin. Mit einer Vollbremsung kommt er direkt vor ihren Beinen zum Stehen und schüttelt sich. Anika Obieglo lacht. Die kalte Dusche macht ihr nichts aus. „Mein Hund schwimmt gerne", sagt sie, dafür sei die Rasse bekannt. Das Hundeschwimmen im Badepark findet die Besucherin aus dem emsländischen Langen prima. „Wir gehen auch zu Hause häufiger ans Wasser. Wenn ich Zeit habe und das Wetter schön ist, fahren wir auch mal nach Norddeich an den Hundestrand", erzählt sie. Auch Cockerspanielhündin Emma liebt das Wasser. Sie ist allerdings vorsichtiger im Kontakt mit dem kühlen Nass. „Wir haben von dem Hundeschwimmen hier in der Zeitung gelesen", verrät Hundebesitzer Niklas Hill aus Rheine. Dass Hunde im Freibad schwimmen dürften, sei ein schönes Angebot. Die Tiere kämen mit anderen Artgenossen zusammen und würden zur Abwechslung andere Gerüche schnuppern. Dafür, dass so viele Hunde über das Gelände toben, geht es recht friedlich zu. Rund um die Verkaufs- und Aktionsstände gilt Leinenpflicht, ansonsten haben die Vierbeiner freie Bahn.