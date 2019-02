Betreiberin von „Café Cecilia“ verlässt Bad Bentheim

Ihre 68 Jahre sieht man Cecilia Oliveira nicht an. In einem modischen gelben Mantel steht sie im „Café Cecilia“ am Rathausplatz hinter der Eistheke. 22 Jahre hat sie den Gastronomiebetrieb geleitet. Es ist ihr letzter Tag als Chefin — und in Deutschland.