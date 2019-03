Empfehlung - 200 Ehrenamtliche beim Frühjahrsputz

Bad Bentheim/Gildehaus Wie bereits in den vergangenen Jahren ließen es sich Vereine, Verbände, Gruppen und auch Einzelpersonen nicht nehmen, für diesen guten Zweck ein paar ehrenamtliche Stunden zu investieren. Das Wetter spielte mit und so fiel auf, dass neben älteren Menschen insbesondere auch sehr viele Kinder und Jugendliche Spaß dabei hatten, etwas Nützliches zu tun. Während des ganzen Vormittags sah man überall Ehrenamtliche mit roten und blauen Tüten um weggeworfenen Müll und Unrat einzusammeln. Viele volle Säcke standen an den Straßenrändern, die vom Servicebetrieb der Stadt Bad Bentheim eingesammelt wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/200-ehrenamtliche-beim-fruehjahrsputz-288406.html