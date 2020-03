Empfehlung - 18 Künstlerinnen feiern Frauentag im Haus Westerhoff

Bad Bentheim Dicht an dicht wie die Sardinen in der Büchse und bei bester Stimmung feierten viele Frauen und einige Männer den Weltfrauentag mit einer Kunstausstellung im Haus Westerhoff. Zur Begrüßung drückte Johanna Schulte-Wieking von der Fairtrade-Steuerungsgruppe Bad Bentheim jeder Dame eine fair gehandelte Rose in die Hand. „Schön, dass so viele Frauen den Mut gefunden haben, hier auszustellen“, hob die Gleichstellungsbeauftragte Simone Schumski in ihrer kurzen Ansprache hervor. Bei Fingerfood von den Landfrauen Sieringhoek-Bad Bentheim und einem Getränk kamen die Gäste schnell ins Gespräch oder lauschten dem Gesang von Julia Kuhn und Sabine Wehrmeyer, die von Thomas Füser und Dimitrios Dimitriadis an der Gitarre begleitet wurden. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/18-kuenstlerinnen-feiern-frauentag-im-haus-westerhoff-347133.html