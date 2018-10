18-Jähriger in Bad Bentheim von drei Unbekannten angegriffen

Bad Bentheim Drei unbekannte Männer haben in der Nacht zu Sonntag, gegen 2 Uhr, einen 18-jährigen Mann in Bad Bentheim angriffen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, hatte das Trio den 18-Jährigen auf dem Bismarckplatz angesprochen. Sie forderten Bargeld. Als der 18-Jährige weiterging, verfolgte das Trio ihn. Sie schlugen und traten auf ihn ein. „Das Opfer suchte Hilfe bei einem Taxifahrer, daraufhin ergriffen die Angreifer die Flucht“, heißt es in dem Polizeibericht.

Der Taxifahrer und zwei Männer, die kurz vor dem Angriff eine nahegelegene Gaststätte verlassen haben, werden jetzt als Zeugen gesucht. Außerdem bittet die Polizei weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05922 9800 bei der Polizei in Bad Bentheim zu melden.