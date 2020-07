14 neue Ergotherapeuten starten in ihre berufliche Zukunft

Bad Bentheim Auch in diesem Jahr feiern 14 Absolventen der SRH-Berufsfachschule für Ergotherapie in Bad Bentheim ihren Abschluss. Nach drei lehrreichen Jahren halten sie stolz ihre Berufsurkunde in den Händen. „Wir freuen uns sehr für unsere Teilnehmer und gratulieren herzlich zur vollendeten Berufsausbildung“, beglückwünscht Schulleiter Frank Aumann die ausgelernten Ergotherapeuten, der besonders die Leistung der Jahrgangsbesten, Manuela Dlugay aus Lingen, hervorhebt.

Seit August 2019 ist die Ergotherapie-Ausbildung in Niedersachsen kostenfrei. „Aufgrund der hohen Nachfrage nach Ausbildungsplätzen starten in diesem Jahr zwei Kurse in Bad Bentheim – regulär zum Ausbildungsbeginn im August sowie zusätzlich im Februar 2021“, informiert Aumann. Vorab kann die Ausbildung an Infotagen oder durch einen unverbindlichen „Schnuppertag“ an der Schule kennengelernt werden.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 05922 5010, per E-Mail an ergo.bentheim.fs@srh.de sowie online auf www.die-fachschulen.de.