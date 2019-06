Empfehlung - 1362 Bäume für einen besonderen Schutz im Bentheimer Wald

Bad Bentheim Wer in den vergangenen Wochen durch den Bentheimer Hutewald gelaufen ist, dem sind vielleicht die zahlreichen Bäume mit weißen Ringen und Nummern aufgefallen. Rings um das Kurbad finden sich weitere dieser Bäume, aber auch auf Einzelflächen in anderen Teilen des Bentheimer Waldes. Was hat es damit auf sich?(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/1362-baeume-fuer-einen-besonderen-schutz-im-bentheimer-wald-304386.html