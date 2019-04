1120 Gramm Kokain im Wert von rund 80.000 Euro beschlagnahmt

Gildehaus Die beiden Männer im Alter von 22 und 25 Jahren waren gegen 11.30 Uhr in einem Auto mit französischer Zulassung über die A30 nach Deutschland eingereist. An der Anschlussstelle Gildehaus wurde das Auto durch eine Streife der Bundespolizei angehalten. Bei der Überprüfung der beiden albanischen Fahrzeuginsassen stellten die Beamten fest, dass der 22-jährige Fahrer und der 25-jährige Beifahrer keinen Aufenthaltstitel besaßen. Der Fahrer konnte auch nicht den Besitz einer Fahrerlaubnis nachweisen.

Die Polizisten sahen sich das Auto der beiden Männer näher an und entdeckten hinter der Teppichverkleidung im Fußraum des Beifahrers ein in schwarzer Folie eingewickeltes Päckchen mit rund 1120 Gramm Kokain (Bild). Beide Männer wurden festgenommen und mit den beschlagnahmten Drogen für weitere Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz an das Zollfahndungsamt Essen übergeben.

Das beschlagnahmte Kokain hat im Straßenhandel einen Verkaufspreis von etwa 80.000 Euro. Der Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn erließ Haftbefehl gegen die beiden Männer.