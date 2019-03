Empfehlung - 105 Aktive legen beim TuS Gildehaus Sportabzeichen ab

Gildehaus 105 Absolventen haben im vergangenen Jahr die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt. Das Sportabzeichen ist seit vier Jahrzehnten fester Bestandteil des TuS-Vereinslebens und hat auch 2018 nichts von seiner Attraktivität verloren. Das wurde erneut am Sonntagnachmittag deutlich, als der Vereinsvorstand 60 Erwachsene in das Klubhaus am Romberg eingeladen hatte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/105-aktive-legen-beim-tus-gildehaus-sportabzeichen-ab-287808.html