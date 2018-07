Empfehlung - 1000 Potenztabletten über Grenze geschmuggelt

Waldseite Bei einer Kontrolle am Parkplatz Waldseite-Süd auf der A 30 haben Beamte der Autobahnpolizei in der vergangenen Nacht 1000 Tabletten mit dem Wirkstoff „Sildenafil“ gefunden. Ein 33-jähriger Autofahrer transportierte das rezeptpflichtige Potenzmittel in einer Reisetasche auf dem Rücksitz seines Fahrzeugs. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/1000-potenztabletten-ueber-grenze-geschmuggelt-244300.html