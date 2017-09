1000 Besucher rund um die Gildehauser Ostmühle

Gildehaus. Mehr als 1000 Besucher sind am Sonntag zum Gildehauser Back- und Mühlenfest auf den Mühlenberg gekommen. Während der Veranstaltung des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) Gildehaus waren sowohl das historische Backhaus aus dem Jahre 1798, als auch das Herzstück des Mühlenberges, die über 260 Jahre alte Ostmühle, geöffnet.

Bereits am frühen Morgen waren die Freizeitmüller dabei, die Segel über die feuchten Flügel zu ziehen und sie zu befestigen. Die Hobbybäcker brachten im Backhaus den steinernen Backofen ab 7 Uhr auf die richtige Backtemperatur von 220 Grad, um das traditionelle Steinofenbrot zu backen.

Emsiges Treiben herrschte am frühen Morgen auch bei den Landfrauen, die damit beschäftigt waren, ihre Stände vorzubereiten. Solche Veranstaltungen fördern laut der Vorsitzenden des Landfrauenvereins Westenberg, Annegret Aalken, das Zusammengehörigkeitsgefühl. „Gemeinsam arbeiten und gemeinsam lachen,“ beschreibt sie die Atmosphäre. Die Apfelpresse der Landfrauen war fast den ganzen Tag über in Betrieb und einen großen Zuspruch fand der leckere Apfelsaft.

Bildergalerie 1000 Besucher an der Gildehauser Ostmühle / © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann © Dobbe, Hermann

Bei der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr waren dann die anstrengenden Vorbereitungen jedoch schnell vergessen. Die Besucher hatten während des gesamten Tages bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich unter fachkundiger Führung der Freizeitmüller durch die Ostmühle führen zu lassen. Im Backhaus beantworteten die Hobbybäcker den Besuchern ihre Fragen.

Die Bastelgruppe präsentierte ihre mit viel Liebe hergestellten Artikel und an einem weiteren Stand gab es herzhafte Reibekuchen nach altem Rezept. Auch verschiedene selbst gemachte Marmeladensorten wurden angeboten. Daneben konnten in einem gesonderten Zelt die fleißigen Landfrauen bei ihrer Arbeit an ihren Spinnrädern und beim Karden beobachtet werden. Große Beachtung fanden auch die Butter-, Kreativ-, Handarbeits- und Floristikgruppen. Ferner sorgten die Landfrauen für eine Kinderbelustigung. Bei einem Malwettbewerb konnten die Kids ihr Können unter Beweis stellen.

Darüber hinaus organisierte der VVV für die Kinder wieder einen Luftballonwettbewerb, wobei die fünf am weitesten fliegenden Luftballons während des Gildehauser Weihnachtsmarktes am 9. Dezember ausgezeichnet werden. Im Rahmen des Back- und Mühlenfestes nahm die „Bürgersfrau Herma“ in ihrer Grafschafter Tracht von der „Gildehauser Ostmühle“ Besucher mit auf eine Reise in die „gute alte Zeit“ ins Gildehaus um 1900. Es ging durch die verwinkelten Gassen und entlang an interessanten Plätze der „Perle der Grafschaft“.

Am Schluss der Veranstaltung zogen die Vorsitzenden des VVV, Hans-Günther Benz und Hermann Mersmann, ein positives Resümee. Sie freuten sich über die große Resonanz bei sehr gutem Wetter und bedankten sich bei den Landfrauen aus Westenberg-Achterberg, Sieringhoek-Bentheim sowie ihren eigenen freiwilligen Helfern, die alle gemeinsam dafür gesorgt haben, dass auch das diesjährige Back- und Mühlenfest ein Erfolg war.

Karte