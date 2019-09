100 Sänger begeistern beim Bentheimer Dekanatschorsingen

Sieben Chöre des Dekanats Grafschaft Bentheim waren am Sonntag in der katholischen Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Bad Bentheim zu Gast. Für Mitwirkende wie Zuhörer war dies ein ganz besonderes Erlebnis.