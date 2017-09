„ Kunst der Eskimos“ am Wochenende letztmalig zu sehen

gn Gildehaus. Zum letzten Mal ist heute sowie am Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, die Ausstellung zur Kunst der Eskimos im Otto Pankok Museum zu sehen. Die Verantwortlichen bedauern, die Laufzeit dieser Ausstellung nicht verlängern zu können. „Die dort gezeigte ferne Welt einer ganz eigenständigen Kultur ist auf ihre Art ein Gegenentwurf zu unseren gesellschaftlichen Gegebenheiten und hat bereits viele interessierte Besucher gefunden. Doch die Vorbereitungen für die nächste Ausstellung laufen bereits auf Hochtouren“, heißt es in einer Mitteilung.

Eine ebenfalls eigenständige Bildwelt, die die Fantasie anspricht und voll ungebändigter Kreativität daherkommt, bereiten die Kuratoren bereits seit Langem in Kooperation und mit Unterstützung des Landkreises Grafschaft Bentheim vor.

Ab Sonnabend, 23. September, werden Grafiken des spanischen Künstlers Joan Miró gezeigt, der neben Pablo Picasso der am meisten ausgestellte Künstler Europas seit den 1960er-Jahren war und ist. Mit Blättern aus den 1960er- und 1970er-Jahren, als Miró mit dem Lithografen und Verleger Maeght zusammenarbeitete, setzt die Ausstellung einen Schwerpunkt bei den in großer Auflage verbreiteten Druckgrafiken, mit denen Miró „Kunst für alle“ schaffen wollte. Miró war ein Künstler, der mit seinen Bildmotiven zu den populärsten Künstlern des 20. Jahrhunderts gehört. Seine Symbole für Mond und Sterne gehören zu den bekanntesten Elementen seiner Kunst. Zudem zeigen die Verantwortlichen auch noch andere Einzelgrafiken, zum Beispiel von Marc Chagall und Paul Klee und anderen Meistern der fantasievollen Kunst. Diese Ausstellung wird über die Wintermonate bis Ende Januar 2018 im Otto Pankok Museum am Neuen Weg in Gildehaus zu sehen sein.