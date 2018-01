Empfehlung - Zwölfjährige angeschossen und schwer verletzt

dpaSalzgitter. Ein zwölfjähriges Mädchen ist in der Silvesternacht in Salzgitter angeschossen und schwer verletzt worden. Ermittelt wird gegen einen 68-jährigen Verdächtigen, der am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden soll, wie die Polizei am Montagabend mitteilte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/zwoelfjaehrige-angeschossen-und-schwer-verletzt-220274.html