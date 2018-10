Empfehlung - Zwölf Tote nach Unwettern in Italien

dpaRom Weitere Todesfälle gab es unter anderem in Südtirol und in der angrenzenden Provinz Trient. Nahe dem Adria-Ort Rimini starb ein Kite-Surfer. In den Alpen saßen laut Ansa rund 180 Touristen und Saisonarbeiter fest, nachdem das Stilfser Joch von heftigem Schneefall blockiert worden war. Alle seien wohlauf, hieß es.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/zwoelf-tote-nach-unwettern-in-italien-263695.html