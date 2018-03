Empfehlung - Zwischenfall mit arabischen Wachleuten an Israels ITB-Stand

dpaBerlin. An Israels Messestand auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin hat es am Donnerstag einen Zwischenfall mit offensichtlich arabischstämmigen Wachleuten gegeben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/zwischenfall-mit-arabischen-wachleuten-an-israels-itb-stand-228399.html