Empfehlung - Zweiter Prozess: Verstoß gegen Bewaffnungsverbot

dpaHamburg. Vor dem Amtsgericht Hamburg findet heute ein weiterer Prozess im Zusammenhang mit den G20-Krawallen statt. Ein 24-Jähriger aus Polen wird beschuldigt, am 8. Juli auf dem Weg zu einer Demonstration unter dem Motto „G20 not welcome: Grenzenlose Solidarität statt G20“ gegen das Bewaffnungsverbot verstoßen zu haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/zweiter-prozess-verstoss-gegen-bewaffnungsverbot-205460.html