Zwei Tote bei Brand in Sozialunterkunft

Mitten in der Nacht bricht ein Feuer in einer Sozialunterkunft aus. Noch bevor die Feuerwehr in der engen Altstadtgasse ankommt, stellen Nachbarn Leitern an die Fenster, über die Bewohner ins Freie klettern. Doch für zwei Menschen kommt jede Hilfe zu spät.