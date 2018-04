Empfehlung - Zwei Polizisten in Florida beim Essen erschossen

dpaTrenton. Im US-Bundesstaat Florida sind zwei Polizisten beim Essen in einem chinesischen Restaurant erschossen worden. Das Büro des Sheriffs bestätigte den Tod der beiden Beamten in sozialen Netzwerken am Donnerstag (Ortszeit).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/zwei-polizisten-in-florida-beim-essen-erschossen-233176.html