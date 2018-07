Empfehlung - Zwei Menschen verbrennen in Auto

dpaNürnberg. Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 3 sind nahe Nürnberg zwei Menschen in ihrem Wagen verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, raste eine 60-Jährige am Samstagabend mit ihrem Auto in ein Stauende und schob zwei Fahrzeuge ineinander. Die beiden Wagen gingen sofort in Flammen auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/zwei-menschen-verbrennen-in-auto-244602.html