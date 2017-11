Empfehlung - Zuversicht und Zweifel vor entscheidender Jamaika-Phase

dpaBerlin. Union, FDP und Grüne rüsten sich unter dem Eindruck zahlreicher Streitpunkte für den Start in die entscheidende Phase ihrer Sondierungen. CDU und CSU berieten am Samstag in einem engeren Kreis um Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer in Berlin über Prioritäten bei Themen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/zuversicht-und-zweifel-vor-entscheidender-jamaika-phase-213419.html