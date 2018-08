Empfehlung - Zentraler Zeuge belastet Trumps Ex-Wahlkampfchef Manafort

dpaWashington/Alexandria Manaforts langjähriger Mitarbeiter und Vertrauter Rick Gates sagte nach Angaben der „Washington Post" am Montag im Gericht in Alexandria nahe der Hauptstadt Washington, er habe gemeinsam mit Manafort 15 schwarze Auslandskonten unterhalten. Auf Anweisung des Beschuldigten habe er von dort Gelder an Manafort geschickt, die als Darlehen statt als Einkommen deklariert gewesen seien, um Steuern zu hinterziehen.(...)