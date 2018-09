Empfehlung - Zehn Verletzte nach Explosion und Großbrand in Raffinerie

dpaVohburg an der Donau Bei einer Explosion und einem anschließenden Großbrand auf einem Raffinerie-Gelände im oberbayerischen Vohburg an der Donau sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Etwa 2000 Anwohner mussten am Samstag vorübergehend ihre Häuser und Wohnungen verlassen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/zehn-verletzte-nach-explosion-und-grossbrand-in-raffinerie-248536.html