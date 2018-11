Empfehlung - WHO legt Malaria-Bericht vor

dpaMaputo Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) legt am Nachmittag in Mosambik ihren neuen Jahresbericht zur Malaria-Bekämpfung vor. Die WHO hatte bereits vor einiger Zeit gewarnt, dass sich die Krankheit nach jahrelangen Erfolgen in der Bekämpfung inzwischen wieder verbreite.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/who-legt-malaria-bericht-vor-266969.html