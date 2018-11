Empfehlung - Wetterdienst erwartet erste nennenswerte Schneefälle

dpaOffenbach Auch in tieferen Lagen der Mitte und von Norddeutschland kann sich den Angaben zufolge vorübergehend eine dünne Schneedecke bilden. Autofahrer müssen sich daher in den kommenden Tagen fast überall in Deutschland auf glatte Straßen einstellen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/wetterdienst-erwartet-erste-nennenswerte-schneefaelle-267203.html