Westen fordert von Moskau Aufklärung des Giftanschlags

„Ein Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs“ - nach dem Giftanschlag in Großbritannien stellen sich Deutschland, Frankreich und die USA an die Seite Londons. Russland zeigt sich unbeeindruckt und kündigt „sehr bald“ eine Antwort an.