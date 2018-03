Empfehlung - Weltbekanntes Nashorn Sudan ist tot

dpaNanyuki. Das letzte männliche Nördliche Breitmaulnashorn der Welt ist tot. Der 45 Jahre alte Sudan habe zuletzt altersbedingt stark gelitten - daher hätten die Tierärzte die Entscheidung getroffen, ihn am Montag einzuschläfern, teilte das Wildtierreservat Ol Pejeta in Kenia am Dienstag mit.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/weltbekanntes-nashorn-sudan-ist-tot-229683.html