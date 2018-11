Empfehlung - Weitere Migranten aus Mittelamerika erreichen US-Grenze

dpaTijuana Nach einer Tausende Kilometer langen Reise durch Mexiko haben weitere Migranten aus Mittelamerika den Grenzzaun zu den USA erreicht. Am Mittwoch kamen acht Busse mit rund 300 Menschen in der Grenzstadt Tijuana an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/weitere-migranten-aus-mittelamerika-erreichen-us-grenze-266178.html