Empfehlung - Weitere Festnahme nach Terrorwarnung in Rotterdam

dpaRotterdam. Nach Meldungen des öffentlich-rechtlichen Senders NOS wurde der 22-Jährige gegen 02.00 Uhr von Einsatzkräften in seiner Wohnung in der an Belgien grenzenden Provinz Nordbrabant im Zusammenhang mit einer Anschlagsdrohung in Gewahrsam genommen. Sein Haus sei durchsucht worden, der Mann werde verhört.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/weitere-festnahme-nach-terrorwarnung-in-rotterdam-204827.html