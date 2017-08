Weiter Kritik an Deutscher Bahn wegen Rheintalstrecke

Immerhin der Zeitplan steht: In gut sechs Wochen am 7. Oktober sollen wieder Züge über die Rheintalstrecke bei Rastatt fahren. Doch Kritik und Forderungen an die Bahn nach dem Schaden im Tunnelneubau an der Nord-Süd-Hauptstrecke halten an.