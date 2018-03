Empfehlung - Wehrbeauftragter: Brauchen muslimische Bundeswehr-Seelsorger

dpaBerlin. Für hauptamtliche Militär-Imame sei die Zahl von 1500 Muslimen in der Truppe allerdings zu gering, zumal sie über viele Standorte verteilt seien und konkurrierenden Islamrichtungen anhingen, sagte er der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Am Ende könnte ein ehrenamtliches Modell herauskommen mit einer Ansprechstelle, die eine Liste mit Imamen führt, die in Frage kommen und die bei der Bundeswehr an einer Weiterbildung teilgenommen haben.“ Unverständnis äußerte Bartels darüber, dass das Verteidigungsministerium auch nach sechsjähriger Prüfung noch nicht zu einem Ergebnis gekommen sei.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/wehrbeauftragter-brauchen-muslimische-bundeswehr-seelsorger-229379.html