Empfehlung - Ostukraine: UN-Sicherheitsrat fordert Abzug schwerer Waffen

dpaNew York. Zugleich äußerte sich das höchste UN-Gremium tief besorgt über die gravierenden Auswirkungen einer schlechter werdenden Sicherheitslage auf die Zivilbevölkerung. In einer am Mittwoch (Ortszeit) in New York verabschiedeten Erklärung unterstützte der Sicherheitsrat die Souveränität, Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ukraine sowie die Minsker Friedensvereinbarung von 2015.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/web-artikel-238692.html