Empfehlung - Brand in Londoner Luxus-Hotel führt zu Großeinsatz

dpaLondon. Wegen eines Brands in einem Londoner Luxushotel ist die Feuerwehr am Mittwoch in der britischen Hauptstadt zu einem Großeinsatz ausgerückt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/web-artikel-238639.html