Empfehlung - Warnmeldung für Borkum: Container treiben in der Nordsee

dpaDen Helder/Bremerhaven Nach der Havarie des Riesenfrachters „MSC Zoe“ in der Nordsee könnten am Donnerstag weitere der rund 270 über Bord gegangenen Container an Land gespült werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/warnmeldung-fuer-borkum-container-treiben-in-der-nordsee-274517.html