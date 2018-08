Waldbrand nahe Berlin - Lage stabil, aber keine Entwarnung

Ein beißender Geruch liegt in der Luft - selbst in Berlin-Mitte. Besorgte Bürger rufen am Samstagmorgen die Feuerwehr an. Währenddessen kämpfen Einsatzkräfte weiter gegen den riesigen Brand südwestlich vor den Toren der Haupstadt.