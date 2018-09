Wagenknechts Sammlungsbewegung: Linksregierung als Ziel

Mit ihrer neuen Sammlungsbewegung will die Linke Wagenknecht die Verhältnisse in Deutschland verändern. Zwei Mitstreiter von SPD und Grünen sind beim Start dabei - doch sonst hält sich die Begeisterung in allen drei Parteien in Grenzen.