Empfehlung - Waffenruhen in Syrien nehmen Flüchtlingsdruck von Europa

dpaAnkara. „Ich hoffe, dass wir die Waffenruhen festigen können“, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu der Deutschen Presse-Agentur in Ankara. „Ich bin ziemlich optimistisch. Die Lage vor Ort in Syrien ist viel besser als letztes Jahr.“ Er fügte hinzu: „Sollte der Krieg in Syrien wieder aufflammen, werden natürlich mehr Flüchtlinge in der Türkei ankommen und es wird mehr Druck auf Europa geben.“ Trotz lokal vereinbarter Waffenruhen kommt es immer wieder zu Kämpfen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/waffenruhen-in-syrien-nehmen-fluechtlingsdruck-von-europa-220314.html