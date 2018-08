Währungskrise in der Türkei: Erdogan warnt die USA

Die türkische Lira ist im freien Fall, Präsident Erdogan sieht die Verantwortung nicht bei sich. Sein Rezept: Kämpferische Reden an die Nation und ein Gastbeitrag in der „New York Times“ - in dem er dem Nato-Partner USA mit der Suche nach neuen Verbündeten droht.