Empfehlung - Voßkuhle: Verfahren zu Lehrer-Streikrecht hat Breitenwirkung

dpaKarlsruhe. Die Auswirkungen auf das Berufsbeamtentum in Deutschland seien nicht zu unterschätzen, sagte er zu Beginn einer Verhandlung über vier Verfassungsbeschwerden von Lehrern in Karlsruhe. Die Frage des Verfahrens lasse sich prägnant formulieren aber nicht leicht beantworten, sagte Voßkuhle: „Dürfen Beamtinnen und Beamte in Deutschland streiken?“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/aus-aller-welt/vosskuhle-verfahren-zu-lehrer-streikrecht-hat-breitenwirkung-222061.html